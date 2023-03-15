Воинский учет

Военкоматы рассылают повестки для оцифровки данных

Жителям Липецкой и Воронежской областей вручают повестки. Власти говорят, что ничего внезапного: повестки нужны, чтобы уточнить сведения и перевести базы данных военкоматов в электронный формат.

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Жителей Липецкой области предупредили, что военкоматы будут рассылать повестки для проверки информации в базе данных, которую переводят в цифровой формат. Об этом сообщается в телеграм-канале региона.

«В Липецкой области, как и по всей России, военкоматы оцифровывают базы данных. Для этого требуется актуализация информации. Поэтому в ближайшее время ряд жителей региона получит повестки из военкомата. Их пришлют по месту жительства или передадут через работодателя. Рассылка повесток плановая и не означает ничего, кроме необходимости уточнения данных», – сказано в сообщении.

Во время частичной мобилизации в базах обнаружили ошибки и несоответствия. Теперь военкоматы их исправят и обновят информацию.

О вручении повесток для уточнения сведений предупредили и жителей Воронежской области, пишет «ТАСС».

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