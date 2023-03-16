Персонифицированные сведения

🔔 Персонифицированные сведения не надо сдавать за третий месяц квартала

С 2023 года ежемесячно надо сдавать персонифицированные сведения о физлицах. То есть, за год должно быть 12 отчетов. Но ФНС утверждает, что хватит и 8 штук.

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Дело в том, что персонифицированные сведения содержат показатели, идентичные разделу 3 РСВ.

Персонифицированный отчет сдают ежемесячно до 25 числа, РСВ – ежеквартально до 25 числа.

За третий месяц квартала сдавать персонифицированные сведения не надо, потому что будет сдан РСВ с теми же данными.

Такой подход не препятствует оперативному использованию данных о доходах физлиц для нуждаемости в мерах соцподдержки.

ФНС в письме от 06.03.2023 № БС-4-11/2593@ просит Минфин согласовать эту позицию. Если Минфин будет не против, то будет такой график отчетов ПСФЛ и РСВ:

Дата

Отчет

27.02.2023

ПСФЛ за январь

27.03.2023

ПСФЛ за февраль

25.04.2023

РСВ за 1 квартал

25.05.2023

ПСФЛ за апрель

26.06.2023

ПСФЛ за май

25.07.2023

РСВ за 2 квартал

25.08.2023

ПСФЛ за июль

25.09.2023

ПСФЛ за август

25.10.2023

РСВ за 3 квартал

27.11.2023

ПСФЛ за октябрь

25.12.2023

ПСФЛ за ноябрь

25.01.2024

РСВ за 4 квартал

 

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