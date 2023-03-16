🔔 Персонифицированные сведения не надо сдавать за третий месяц квартала

Дело в том, что персонифицированные сведения содержат показатели, идентичные разделу 3 РСВ.
Персонифицированный отчет сдают ежемесячно до 25 числа, РСВ – ежеквартально до 25 числа.
За третий месяц квартала сдавать персонифицированные сведения не надо, потому что будет сдан РСВ с теми же данными.
Такой подход не препятствует оперативному использованию данных о доходах физлиц для нуждаемости в мерах соцподдержки.
ФНС в письме от 06.03.2023 № БС-4-11/2593@ просит Минфин согласовать эту позицию. Если Минфин будет не против, то будет такой график отчетов ПСФЛ и РСВ:
Дата
Отчет
27.02.2023
ПСФЛ за январь
27.03.2023
ПСФЛ за февраль
25.04.2023
РСВ за 1 квартал
25.05.2023
ПСФЛ за апрель
26.06.2023
ПСФЛ за май
25.07.2023
РСВ за 2 квартал
25.08.2023
ПСФЛ за июль
25.09.2023
ПСФЛ за август
25.10.2023
РСВ за 3 квартал
27.11.2023
ПСФЛ за октябрь
25.12.2023
ПСФЛ за ноябрь
25.01.2024
РСВ за 4 квартал