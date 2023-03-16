Больничные

❗❗❗ У среднего дневного заработка для больничных будет максимальная величина

Сейчас предельная величина среднего дневного заработка (СДЗ) есть только для декретных и пособия по уходу за ребенком. Для обычных больничных максимума нет. Но его введут.

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Об этом рассказывает СФР в письме от 09.03.2023 № 14-20/35261.

Раньше СДЗ для больничных считали так: делили зарплату за 2 года на 730.

Но сейчас в знаменателе – 730 дней за вычетом календарных дней, приходящихся на период приостановления трудового договора с мобилизованными.

При этом для обычных больничных нет предельной величины, как для декретных, при расчете которых также предусмотрено уменьшение знаменателя.

Но в Госдуме рассматривают законопроект с поправками в закон № 255-ФЗ.

Для СДЗ по больничным будет максимум, как и для декретных: сумма предельных баз за 2 года, деленная на 730.

Скоро этот закон примут.

С 1 января 2023 года и до даты принятия закона с поправками считать больничные надо по старым правилам без учета максимума.

Приведем пример:

Показатель

Как сейчас

Как будет потом

Зарплата сотрудника за 2021

900 000

900 000

Зарплата сотрудника за 2022

1 000 000

1 000 000

Исключаемые дни в 2021

0

0

Исключаемые дни в 2022

92

92

Предельная база 2021

966 000

966 000

Предельная база 2022

1 032 000

1 032 000

СДЗ

(900 000 + 1 000 000) / (730 - 92) = 2 978,06

(900 000 + 1 000 000) / (730 - 92) = 2 978,06

Предельный размер СДЗ

Нет

(966 000 + 1 032 000) / 730 = 2 736,99

СДЗ для расчета больничных

2 978,06

2 736,99

 

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