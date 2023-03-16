❗❗❗ У среднего дневного заработка для больничных будет максимальная величина

Об этом рассказывает СФР в письме от 09.03.2023 № 14-20/35261.
Раньше СДЗ для больничных считали так: делили зарплату за 2 года на 730.
Но сейчас в знаменателе – 730 дней за вычетом календарных дней, приходящихся на период приостановления трудового договора с мобилизованными.
При этом для обычных больничных нет предельной величины, как для декретных, при расчете которых также предусмотрено уменьшение знаменателя.
Но в Госдуме рассматривают законопроект с поправками в закон № 255-ФЗ.
Для СДЗ по больничным будет максимум, как и для декретных: сумма предельных баз за 2 года, деленная на 730.
Скоро этот закон примут.
С 1 января 2023 года и до даты принятия закона с поправками считать больничные надо по старым правилам без учета максимума.
Приведем пример:
Показатель
Как сейчас
Как будет потом
Зарплата сотрудника за 2021
900 000
900 000
Зарплата сотрудника за 2022
1 000 000
1 000 000
Исключаемые дни в 2021
0
0
Исключаемые дни в 2022
92
92
Предельная база 2021
966 000
966 000
Предельная база 2022
1 032 000
1 032 000
СДЗ
(900 000 + 1 000 000) / (730 - 92) = 2 978,06
(900 000 + 1 000 000) / (730 - 92) = 2 978,06
Предельный размер СДЗ
Нет
(966 000 + 1 032 000) / 730 = 2 736,99
СДЗ для расчета больничных
2 978,06
2 736,99