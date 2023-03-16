❗❗❗ У среднего дневного заработка для больничных будет максимальная величина

Об этом рассказывает СФР в письме от 09.03.2023 № 14-20/35261.

Раньше СДЗ для больничных считали так: делили зарплату за 2 года на 730.

Но сейчас в знаменателе – 730 дней за вычетом календарных дней, приходящихся на период приостановления трудового договора с мобилизованными.

При этом для обычных больничных нет предельной величины, как для декретных, при расчете которых также предусмотрено уменьшение знаменателя.

Но в Госдуме рассматривают законопроект с поправками в закон № 255-ФЗ.

Для СДЗ по больничным будет максимум, как и для декретных: сумма предельных баз за 2 года, деленная на 730.

Скоро этот закон примут.

С 1 января 2023 года и до даты принятия закона с поправками считать больничные надо по старым правилам без учета максимума.

Приведем пример: