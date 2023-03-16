NASDAQ проведет делистинг акций «Яндекса», Qiwi, Ozon, HeadHunter

Американская биржа NASDAQ приняла решение провести делистинг ценных бумаг российских компаний, включая «Яндекс», ЦИАН, Ozon, Qiwi и HeadHunter, пишет РБК.
Акции исключат из листинга с 24 марта, если компании не обжалуют решение.
«Яндекс» планирует подать апелляцию. Ozon тоже обдумывает, как обжаловать процесс.
Мосбиржа сообщила: торговля бумагами российских компаний продолжится в обычном режиме.
В апреле 2022 года Путин подписал закон, запрещающий размещать и обращать на иностранных фондовых биржах депозитарные расписки на акции российских компаний. Согласно документу, уже торгующиеся за границей российские компании и банки должны были пройти делистинг и конвертировать расписки в акции.