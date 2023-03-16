Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес больше не собирается сокращать рабочие места и объемы производства

МСП преодолели период нестабильности и перестроили свою работу. Теперь меньше предпринимателей готовы отказаться от своего дела или изменить сферу деятельность.

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Малые и средние предприятия прошли этап нестабильности, сообщает «ТАСС» со ссылкой на опрос Народного фронта.

К 2023 году с 18% до 10% снизилась доля предпринимателей, которые собирались сокращать рабочие места или объемы производства.

Весной 2022 года МСП пришлось быстро адаптироваться к изменениям в мире, сокращать расходы и сотрудников.

«В 2023 году уже меньше представителей МСП пессимистически оценивают перспективы в отношении своего бизнеса: найдены новые партнеры, перестроены логистические цепочки. Надеемся, что и в дальнейшем эта тенденция сохранится», – сообщила Ольга Позднякова, представитель «Народный фронт. Аналитика».

В 2022 году 10% предпринимателей полностью хотели изменит среду деятельности, а в 2023 году – только 4%.

С 16% до 26% увеличилось число бизнесменов, которые не собираются ничего менять в своей работе.

Также становится меньше желающих закрыть свое дело. Если в 2020 году – 16% хотели уйти из бизнеса, в 2022 году – 15%, а в 2023 году – 13%.

В 2022 году проверки не проходили у 91% предпринимателей, в 2023 году – у 86%.

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