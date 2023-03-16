Выручка VK выросла на 19% за счет рекламы

За 2022 год консолидированная выручка VK по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась на 19%, до 97,8 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте компании.

Показатели выросли за счет онлайн-рекламы, которая увеличилась на 29% по сравнению с 2021 годом.

Скорректированный показатель EBITDA в 2022 году увеличился на 8,9%, до 20 млрд рублей.

Рентабельность по EBITDA составила 20,4%. Компания считает, что это связано с успешной деятельностью в сфере образовательных технологий и технологий для бизнеса.

Дневная аудитория сервисов VK в четвертом квартале 2022 года достигла рекорда в 73 млн пользователей.