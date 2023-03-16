Путин одобрил создание ТОР в Забайкальском крае

Президент России Владимир Путин поддержал создание международной территории опережающего развития в Забайкальском крае. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Международная территория опережающего развития будет работать как производственно-логистический комплекс. Запуск ТОР ускорит обработку и транспортировку грузов.
«Международный ТОР – это уникальная возможность, которая предоставит особые административные условия для реализуемых проектов. Речь идет не только о китайских инвестициях, это может быть бизнес из Монголии, Индии, любой дружественной страны. Создание МТОР станет драйвером роста региона, привлечет инвестиции в край», – сообщил Владимир Петраков, вице-премьера правительства Забайкалья.
Для бизнесменов в ТОР будут особые административные и таможенные условия. Права инвесторов защитят с учетом международных практик.