В Модульбанке появился сервис по открытию ПВЗ

Модульбанк предлагает предпринимателям услуги по запуску и ведению пунктов выдачи заказов. Об этом сообщается на сайте банка.
Предпринимателей освободят от рутины, банк сам привлечет бизнес-команду, найдет оптимальную локацию для ПВЗ и выстроит управление процессами.
Владельцам ПВЗ предлагают три тарифа, их стоимость зависит от набора нужных услуг и количества точек выдачи заказов.
До 31 марта 2023 года Модульбанк подключит любой тариф за ноль рублей.
Команда банка будет работать с претензиями от маркетплейсов, контролировать закупку расходных материалов, вести управленческий и бухгалтерский учет.
Модульбанк сотрудничает с маркетплейсами Wildberries, OZON, Яндекс.Маркет, курьерскими службами DPD, Boxberry, СберЛогистикаб PickPoint и другими.