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В Модульбанке появился сервис по открытию ПВЗ

До 31 марта 2023 года услуги по открытию и ведению пунктов выдачи заказов можно подключить бесплатно.

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Модульбанк предлагает предпринимателям услуги по запуску и ведению пунктов выдачи заказов. Об этом сообщается на сайте банка.

Предпринимателей освободят от рутины, банк сам привлечет бизнес-команду, найдет оптимальную локацию для ПВЗ и выстроит управление процессами.

Владельцам ПВЗ предлагают три тарифа, их стоимость зависит от набора нужных услуг и количества точек выдачи заказов.

До 31 марта 2023 года Модульбанк подключит любой тариф за ноль рублей.

Команда банка будет работать с претензиями от маркетплейсов, контролировать закупку расходных материалов, вести управленческий и бухгалтерский учет.

Модульбанк сотрудничает с маркетплейсами Wildberries, OZON, Яндекс.Маркет, курьерскими службами DPD, Boxberry, СберЛогистикаб PickPoint и другими.

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