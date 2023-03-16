С 1 октября ЦБ будет получать сведения обо всех участниках мошеннических переводов

Банк России будет получать сведения обо всех участниках мошеннических переводов, сообщает ЦБ.

Это предусмотрено в новой редакции стандарта правил информационного обмена о кибератаках и инцидентах информационной безопасности в финансовой сфере.

Документ вступит в силу с 1 октября 2023 года в рамках исполнения закона об информационном обмене между Банком России и МВД России.

ФинЦЕРТ Банка России, на площадке которого все российские банки обмениваются в том числе информацией о мошеннических операциях, будет получать от банков дополнительные данные об участниках таких переводов, а не только о конечном получателе похищенных денег.

Банки будут отчитываться о переводах по более чем 50 уникальных признакам.

Под подозрение попадут случаи, когда интернет-банк открывается одновременно из разных географических мест. Или заранее одобренный кредит оформляется сразу после восстановления доступа к онлайн-банкингу, который был заблокирован из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона.

Также банки должны обращать внимание на нетипичные для клиента денежные операции с нового телефона или компьютера.

При направлении в ФинЦЕРТ информации о подозрительных транзакциях банки будут указывать набор устройств, с которых совершались эти действия, – его модель и производителя, номер SIM-карты, геолокацию и другие параметры.