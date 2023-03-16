Интернет-банкинг

С 1 октября ЦБ будет получать сведения обо всех участниках мошеннических переводов

Раньше в ЦБ поступала информация только о конечном получателе похищенных денег. А еще сами банки, которые предоставляют в ЦБ подобную информацию, должны будут обращать внимание на нетипичные для клиента денежные операции с нового телефона или компьютера.

Версия для печати

Банк России будет получать сведения обо всех участниках мошеннических переводов, сообщает ЦБ.

Это предусмотрено в новой редакции стандарта правил информационного обмена о кибератаках и инцидентах информационной безопасности в финансовой сфере.

Документ вступит в силу с 1 октября 2023 года в рамках исполнения закона об информационном обмене между Банком России и МВД России.

ФинЦЕРТ Банка России, на площадке которого все российские банки обмениваются в том числе информацией о мошеннических операциях, будет получать от банков дополнительные данные об участниках таких переводов, а не только о конечном получателе похищенных денег.

Банки будут отчитываться о переводах по более чем 50 уникальных признакам.

Под подозрение попадут случаи, когда интернет-банк открывается одновременно из разных географических мест. Или заранее одобренный кредит оформляется сразу после восстановления доступа к онлайн-банкингу, который был заблокирован из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона.

Также банки должны обращать внимание на нетипичные для клиента денежные операции с нового телефона или компьютера.

При направлении в ФинЦЕРТ информации о подозрительных транзакциях банки будут указывать набор устройств, с которых совершались эти действия, – его модель и производителя, номер SIM-карты, геолокацию и другие параметры.

Бюджетный учет

Обновили бланки обоснований для госучреждений

21 февраля Минфин подготовил законопроект, согласно которому из перечня форм обоснований по составлению сметы бюджета для казенных учреждений удалили три бланка. При этом в список добавили семь других формуляров, разработанных с учетом введения единого тарифа на взносы.

Обновили бланки обоснований для госучреждений

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Кадровые документы

Можно ли отправить приказ об увольнении по почте

Если расторжение трудового договора происходит без присутствия увольняемого, процедура имеет свои нюансы. Почтовая пересылка документов допускается, но проблема не в том, можно ли отправить приказ об увольнении по почте, а в том, что получить с бывшего работника отметку об ознакомлении это не поможет.

Самозанятые

Льготы и пособия для самозанятых: что положено и как получить

С 2019 года в России действует специальный налоговый режим. Самозанятые граждане могут платить налог на профессиональный доход по льготной ставке – 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес без больших отчислений и сложной бухгалтерии.

Льготы и пособия для самозанятых: что положено и как получить

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Трудовое право

Полиграф – великий и ужасный: стоит ли бояться, как пройти и можно ли отказаться

Некоторые работодатели, проведя соискателя по всем кругам собеседований и тестовых, всё равно не готовы принять человека, пока не удостоверятся в его честности. Особенно если должность предполагает большую ответственность, доступ к данным или деньгам. Поэтому они и проверяют кандидатов на полиграфе. Но для тех, кто ищет работу, такой подход не всегда понятен и даже пугающ.

Полиграф – великий и ужасный: стоит ли бояться, как пройти и можно ли отказаться
УСН

Образец платежки при УСН «доходы минус расходы» в 2023 году

Платежка УСН «доходы минус расходы» в 2023 – образец ее приведен в статье – заполняется с особенностями, присущими данному спецрежиму. Рассмотрим, каковы актуальные правила уплаты УСН-налога, рассчитываемого от результата сравнения доходов и расходов.

Образец платежки при УСН «доходы минус расходы» в 2023 году

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Пенсии

Какую доплату к пенсии дает «нерабочий» стаж в 2023 году

Пенсионное законодательство позволяет зачесть в стаж не только т. н. «рабочие периоды», когда человек был официально трудоустроен и за него отчислялись страховые взносы, но и т. н. «нестраховые периоды», когда человек не работал по ряду уважительных причин.

Какую доплату к пенсии дает «нерабочий» стаж в 2023 году
Читать еще