Малый и средний бизнес

Сервисами платформы МСП.РФ воспользовались больше 1,8 миллиона раз

На платформе для малого и среднего бизнеса зарегистрировано 320 тысяч пользователей. Они оставляют заявки на получение господдержки и льготных кредитов.

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Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса МСП.РФ работает уже один год. За это время ее сервисами и продуктами воспользовались более 1,8 млн раз. Об этом сообщается на сайте Корпорации МСП.

«За первый год работы каждый пользователь Цифровой платформы воспользовался сервисами, а также различными размещенными на МСП.РФ продуктами в среднем 5,6 раза», – сказано в сообщении.

На платформе МСП зарегистрировались 320 тыс. пользователей, из которых 190 тыс. – действующие компании и предприниматели, еще более 47 тыс. – самозанятые. Остальные только собираются открыть свой бизнес.

260 тыс. обращений на МСП.РФ связаны с юридическими услугами: заявки на получение господдержки, на льготные кредитные и лизинговые программы.

«В числе наиболее востребованных сервисов – „Региональные меры поддержки“. Для его интеграции в МСП.РФ нам пришлось увязать Цифровую платформу с более чем 30 региональными информационными системами для поддержки предпринимателей», – сообщил Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП.

За 2022 год более 2,5 тыс. компаний наладили каналы сбыта с помощью сервиса «Производственная кооперация и сбыт». Свыше 15 тыс. предпринимателей проверили контрагентов на платформе МСП.

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