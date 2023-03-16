Экономика России

Мантуров заявил, что цены на автомобили стабилизировались

Параллельный импорт не должен повлиять на стоимость авто. Компании уже выстроили новые логистические маршруты и запустили свое производство.

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Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что цены на авторынке стабилизировались. Об этом пишут «РИА Новости».

«У нас сегодня более-менее по автомобильному рынку цены выровнялись», – сообщил Денис Мантуров.

Сейчас компании нашли новые логистические маршруты для поставки комплектующих, наладили организационно-производственные процессы.

Параллельный импорт иномарок существенно не повлияет на цены автомобилей.

В список параллельного импорта вошли автомобильные марки Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot, Isuzu и Hino.

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