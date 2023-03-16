Мантуров заявил, что цены на автомобили стабилизировались

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что цены на авторынке стабилизировались. Об этом пишут «РИА Новости».
«У нас сегодня более-менее по автомобильному рынку цены выровнялись», – сообщил Денис Мантуров.
Сейчас компании нашли новые логистические маршруты для поставки комплектующих, наладили организационно-производственные процессы.
Параллельный импорт иномарок существенно не повлияет на цены автомобилей.
В список параллельного импорта вошли автомобильные марки Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot, Isuzu и Hino.