⚡ Силуанов рассказал, на что пойдут сборы с бизнеса. Ставка будет 5% от сверхприбыли

Глава Минфина Антон Силуанов призвал бизнесменов не жалеть денег на разовый платеж в бюджет. Об этом пишут «РИА Новости».
«Эти деньги пойдут на строительство инфраструктуры, на те же дороги, на строительство и более качественное образование, на здравоохранение, на заработную плату бюджетникам. Все эти деньги в конечном счете вернутся в бизнес. Люди будут больше покупать в магазинах, больше появится дорог и возможностей для расширения бизнеса, поэтому все те ресурсы, которые мы соберем, по сути дела, вернутся нашим предпринимателям», – сообщил Антон Силуанов.
Также глава Минфина сообщил, что предположительно обязательный сбор с бизнеса «windfall tax» составит порядка 5% от сверхприбыли.
Размер сбора закрепят в законе. Его можно будет заплатить в 2023 году или в 2024 году, однако выгоднее это будет сделать в этом году, предупредил министр.