Налоги, взносы, пошлины

⚡ Силуанов рассказал, на что пойдут сборы с бизнеса. Ставка будет 5% от сверхприбыли

Предпринимателям не стоит жалеть средства на разовый платеж в бюджет, их деньги потом вернутся.

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Глава Минфина Антон Силуанов призвал бизнесменов не жалеть денег на разовый платеж в бюджет. Об этом пишут «РИА Новости».

«Эти деньги пойдут на строительство инфраструктуры, на те же дороги, на строительство и более качественное образование, на здравоохранение, на заработную плату бюджетникам. Все эти деньги в конечном счете вернутся в бизнес. Люди будут больше покупать в магазинах, больше появится дорог и возможностей для расширения бизнеса, поэтому все те ресурсы, которые мы соберем, по сути дела, вернутся нашим предпринимателям», – сообщил Антон Силуанов.

Также глава Минфина сообщил, что предположительно обязательный сбор с бизнеса «windfall tax» составит порядка 5% от сверхприбыли.

Размер сбора закрепят в законе. Его можно будет заплатить в 2023 году или в 2024 году, однако выгоднее это будет сделать в этом году, предупредил министр.

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