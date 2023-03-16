Прибыль Газпрома снизилась в 3,6 раза

«Газпром» опубликовал отчетность по РСБУ за 2022 год. Чистая прибыль компании упала с 2,7 трлн рублей до 747 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом показатель упал в 3,6 раза. Об этом сообщает «Коммерсант».

Валовая прибыль компании сократилась на 12%, до 3,21 трлн рублей, а прибыль до уплаты налогов – 1,02 трлн руб. против 3,2 трлн руб. в 2021 году.

Компания на 25% увеличила выручку до 7,979 трлн рублей. Это произошло за счет повышения себестоимости продаж на 73,5%.

17 февраля 2023 года президент Владимир Путин принял поправки к Налоговому кодексу, которые разрешают «Газпрому» не платить повышенный налог при экспорте газа.

В 2022 году добыча газа сократилась на 11,8% до 672 млрд кубометров.