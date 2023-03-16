⚡ ВС отказал бизнесу в льготах по налогу на кабинеты

Даже если офисное помещение используется в личных целях компании и не сдается в аренду, с него надо платить налог на имущество без льгот. Ведь компания использует его в коммерческих целях, которые приносят прибыль.

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Сбербанк проиграл суд с госинспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости, пишет «Коммерсант».

Сбер хотел оспорить решение инспекции, которое квалифицировало помещение для работы с клиентами, как офис, из-за чего банк потерял право на льготу в 75% по налогу на имущество.

Льгота предоставляется, если фактически помещение используется под офис меньше чем на 20%.

Верховный суд не разрешил применять льготу на офисные помещения, даже если бизнес использует их как кабинет и не сдает в аренду.

ВС сослался на постановление Конституционного суда РФ от 12 ноября 2020 года № 46-П, где говорится, что в обычной деловой обстановке офисно-торговую недвижимость «с высокой вероятностью можно использовать как доходный объект, особенно в административно-деловых комплексах».

Это предполагает более высокую стоимость такого имущества, отметил ВС, поэтому они облагаются повышенным налогообложением, даже когда их используют по иному назначению, чем торговля и сдача в аренду офисов, говорится в решении.

В спорном помещении Сбер расположил «кассы, индивидуальные кабины для клиентов, операционные залы, переговорные, депозитарий», указала экономколлегия. Все это помогает вести коммерческую деятельность.

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