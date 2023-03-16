ЕНП (единый налоговый платеж)

На авансы по имущественным налогам нужны уведомления по ЕНП

Авансовые платежи по имущественным налогам бизнеса надо платить до 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом. А до 25 числа такого месяца надо сдать уведомление по ЕНП.

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ФНС в письме от 14.03.2023 № БС-4-21/2873@ озвучила отчетные периоды по имущественным налогам. Смотрите их в таблице.

Налог

Отчетный период

Транспортный налог

  • 1 квартал
  • 2 квартал
  • 3 квартал

(пункт 2 статьи 360 НК РФ)

Налог на имущество (при сдаче декларации)

  • 1 квартал
  • Полугодие
  • 9 месяцев

(пункт 2 статьи 379 НК РФ)

Налог на имущество (по кадастровой стоимости)

  • 1 квартал
  • 2 квартал
  • 3 квартал

(пункт 2 статьи 379 НК РФ)

Земельный налог

  • 1 квартал
  • 2 квартал
  • 3 квартал

(пункт 2 статьи 393 НК РФ)

Таким образом, ежеквартально надо сдавать уведомления на авансы по этим налогам за 2023 год.

Вместе с тем, вместо уведомлений можно делать платежки с КБК налога, ОКТМО, периодом и статусом 02.

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