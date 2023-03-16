На авансы по имущественным налогам нужны уведомления по ЕНП

ФНС в письме от 14.03.2023 № БС-4-21/2873@ озвучила отчетные периоды по имущественным налогам. Смотрите их в таблице.

Налог Отчетный период Транспортный налог 1 квартал

2 квартал

3 квартал (пункт 2 статьи 360 НК РФ) Налог на имущество (при сдаче декларации) 1 квартал

Полугодие

9 месяцев (пункт 2 статьи 379 НК РФ) Налог на имущество (по кадастровой стоимости) 1 квартал

2 квартал

3 квартал (пункт 2 статьи 379 НК РФ) Земельный налог 1 квартал

2 квартал

3 квартал (пункт 2 статьи 393 НК РФ)

Таким образом, ежеквартально надо сдавать уведомления на авансы по этим налогам за 2023 год.

Вместе с тем, вместо уведомлений можно делать платежки с КБК налога, ОКТМО, периодом и статусом 02.