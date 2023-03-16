На авансы по имущественным налогам нужны уведомления по ЕНП

ФНС в письме от 14.03.2023 № БС-4-21/2873@ озвучила отчетные периоды по имущественным налогам. Смотрите их в таблице.
Налог
Отчетный период
Транспортный налог
(пункт 2 статьи 360 НК РФ)
Налог на имущество (при сдаче декларации)
(пункт 2 статьи 379 НК РФ)
Налог на имущество (по кадастровой стоимости)
(пункт 2 статьи 379 НК РФ)
Земельный налог
(пункт 2 статьи 393 НК РФ)
Таким образом, ежеквартально надо сдавать уведомления на авансы по этим налогам за 2023 год.
Вместе с тем, вместо уведомлений можно делать платежки с КБК налога, ОКТМО, периодом и статусом 02.