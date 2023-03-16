Экономические преступления

Блогеров Чекалиных будут судить не только за уклонение от налогов, но и за отмывание денег

Следствие выявило, что блогеры по предварительному сговору отмыли более 130 млн рублей.

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Следователи Москвы возбудили второе уголовное дело против блогеров Артема и Валерии Чекалиных. Их обвиняют в отмывании денежных средств в размере более 130 млн рублей. Об этом пишет «ТАСС».

По данным СК, в апреле 2021 года блогеры по предварительному сговору легализовали более 130 млн рублей через покупку валюты США. Так они попытались скрыть, что доходы были получены преступным путем.

Ранее мы писали, что против блогера Lerchek завели уголовное дело за дробление и неуплату налогов на 300 млн рублей.

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