ЕНП (единый налоговый платеж)

⚡ Егоров назвал две причины, которые сглаживают проблемный переход на ЕНС

ФНС не проводит взыскания и не штрафует, в том числе за непредставление уведомлений ЕНП.

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⚡ Егоров назвал две причины, которые сглаживают проблемный переход на ЕНС

В январе после запуска системы ЕНС была обнаружена ошибка в техническом коде, пояснил сегодня глава ФНС Даниил Егоров на съезде РСПП.

Но скоро все стабилизируется, а сама ситуация не так критична, ведь ФНС проявила гибкость.

«Обратите внимание, что мы с начала года не проводим взыскания – раз. Второе – мы не штрафуем, в том числе за непредоставление уведомлений до того, пока мы не выверимся. Следовательно, с апреля открываем кабинеты, выверяемся с плательщиком. У нас среди плательщиков где-то 9% плательщиков с отрицательным сальдо»,  – добавил Егоров (ТАСС).

Егоров также пообещал, что доступ к ЛК юрлиц восстановят в начале апреля.

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