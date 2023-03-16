⚡ Егоров назвал две причины, которые сглаживают проблемный переход на ЕНС

В январе после запуска системы ЕНС была обнаружена ошибка в техническом коде, пояснил сегодня глава ФНС Даниил Егоров на съезде РСПП.

Но скоро все стабилизируется, а сама ситуация не так критична, ведь ФНС проявила гибкость.

«Обратите внимание, что мы с начала года не проводим взыскания – раз. Второе – мы не штрафуем, в том числе за непредоставление уведомлений до того, пока мы не выверимся. Следовательно, с апреля открываем кабинеты, выверяемся с плательщиком. У нас среди плательщиков где-то 9% плательщиков с отрицательным сальдо», – добавил Егоров (ТАСС).

Егоров также пообещал, что доступ к ЛК юрлиц восстановят в начале апреля.