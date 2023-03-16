Бухгалтеров все чаще ищут с высокой квалификацией. В вакансиях просят знание ВЭД, кадрового учета, а еще совместного учета ОСНО+УСН

Вот несколько требований из вакансий последних дней:
- расчет зарплаты;
- кадровое делопроизводство;
- ЭДО по поставщикам;
- опыт ведения ВЭД;
а иногда почти все это сразу, в одной вакансии.
Сообщество профессиональных бухгалтеров дает возможность получить любые нужные вам профессиональные навыки! Прямо сейчас в крутейшем объединении специалистов отрасли уже 595 человек: не хватает всего пять до следующей круглой цифры!
Даем возможность общаться с коллегами, прокачивать профессиональные навыки, первыми узнавать о самых важных новостях.
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