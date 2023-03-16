Карьера бухгалтера

Бухгалтеров все чаще ищут с высокой квалификацией. В вакансиях просят знание ВЭД, кадрового учета, а еще совместного учета ОСНО+УСН

То, что требования к профессии постоянно растут, конечно же, не новость. Но в разделе вакансий на Клерке все чаще попадаются сумасшедшие списки требований к бухгалтерам, от которых хотят видеть все больше и больше.

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Вот несколько требований из вакансий последних дней:

  • расчет зарплаты;
  • кадровое делопроизводство;
  • ЭДО по поставщикам;
  • опыт ведения ВЭД;

а иногда почти все это сразу, в одной вакансии.

Сообщество профессиональных бухгалтеров дает возможность получить любые нужные вам профессиональные навыки! Прямо сейчас в крутейшем объединении специалистов отрасли уже 595 человек: не хватает всего пять до следующей круглой цифры!

Даем возможность общаться с коллегами, прокачивать профессиональные навыки, первыми узнавать о самых важных новостях.

А карточка каждого участника – это полноценное резюме. «Клерк» каждый месяц смотрит 6 млн человек. Шанс найти работу мечты повышается!

Узнать больше о сообществе и стать его участником можно сейчас – по ссылке.

Все быстро и бесплатно, никакие договоры подписывать не надо. Проверьте сами!

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Карьера бухгалтера

Бухгалтеров все чаще ищут с высокой квалификацией. В вакансиях просят знание ВЭД, кадрового учета, а еще совместного учета ОСНО+УСН

То, что требования к профессии постоянно растут, конечно же, не новость. Но в разделе вакансий на Клерке все чаще попадаются сумасшедшие списки требований к бухгалтерам, от которых хотят видеть все больше и больше.

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