Бухгалтеров все чаще ищут с высокой квалификацией. В вакансиях просят знание ВЭД, кадрового учета, а еще совместного учета ОСНО+УСН

Вот несколько требований из вакансий последних дней:

расчет зарплаты;

кадровое делопроизводство;

ЭДО по поставщикам;

опыт ведения ВЭД;

а иногда почти все это сразу, в одной вакансии.

Сообщество профессиональных бухгалтеров дает возможность получить любые нужные вам профессиональные навыки! Прямо сейчас в крутейшем объединении специалистов отрасли уже 595 человек: не хватает всего пять до следующей круглой цифры!

Даем возможность общаться с коллегами, прокачивать профессиональные навыки, первыми узнавать о самых важных новостях.

А карточка каждого участника – это полноценное резюме. «Клерк» каждый месяц смотрит 6 млн человек. Шанс найти работу мечты повышается!

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