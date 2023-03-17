Фиксированные взносы ИП

👌 В сервисе ФНС можно сформировать платежку на фиксированные взносы

ИП жаловались, что в сервисе ФНС можно сформировать только платежку на ЕНП, а на фиксированные взносы – нельзя. Налоговики пошли навстречу бизнесу и сделали такой сервис.

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В сервисе «Уплата налогов и пошлин» в разделе «Жизненные ситуации» можно сформировать платежку на фиксированные взносы.

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Нужно заполнить все поля сервиса и сформируется квитанция.

Статус 02, КБК, срок уплаты там проставляется автоматически.

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При этом налоговики честно предупреждают, что для уменьшения налогов по УСН и ПСН на взносы, надо:

  • не иметь задолженности (отрицательного сальдо) на момент оплаты;
  • сохранить положительное сальдо в сумме произведенного платежа к моменту установленного законом срока уплаты взносов.

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