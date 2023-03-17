👌 В сервисе ФНС можно сформировать платежку на фиксированные взносы

В сервисе «Уплата налогов и пошлин» в разделе «Жизненные ситуации» можно сформировать платежку на фиксированные взносы.
Нужно заполнить все поля сервиса и сформируется квитанция.
Статус 02, КБК, срок уплаты там проставляется автоматически.
При этом налоговики честно предупреждают, что для уменьшения налогов по УСН и ПСН на взносы, надо:
- не иметь задолженности (отрицательного сальдо) на момент оплаты;
- сохранить положительное сальдо в сумме произведенного платежа к моменту установленного законом срока уплаты взносов.