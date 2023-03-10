Упрощенные формы отчетности. Какую отчетность малый бизнес сдает за 2022 год

Малый бизнес вправе, хотя и не обязан, сдавать бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме. Эта льгота действует и для отчетности за 2022 год. Подробности – в разборе.