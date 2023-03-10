Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

4 карточки
Входит в Клерк.Премиум

Упрощенные формы отчетности. Какую отчетность малый бизнес сдает за 2022 год

Малый бизнес вправе, хотя и не обязан, сдавать бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме. Эта льгота действует и для отчетности за 2022 год. Подробности – в разборе.

и читайте 1 статью из сервиса «Разборы» в этом месяце бесплатно. Уже есть аккаунт с доступом?

Подключите демо-доступ к сервису «Разборы» бесплатно и читайте статью полностью

Уже есть аккаунт с доступом?

Комментарии