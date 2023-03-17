С 2023 года можно будет открыть индивидуальный инвестиционный счет третьего типа

Минфин разработал законопроект, предусматривающий создание нового финансового инструмента для формирования долгосрочных сбережений граждан.

С января 2024 года физлица смогут открыть одновременно не более трех договоров ИИС-III без ограничения по сумме внесенных на них денег. Это могут быть договоры доверительного управления и брокерского обслуживания. Однако оформить их можно будет, если у человека нет ИИС первого или второго типа. Кроме того, не все ценные бумаги, в том числе иностранных эмитентов, можно будет приобрести.

Все ИИС, открытые до 31 декабря 2023 года включительно, продолжат действовать на прежних условиях.

Проект предусматривает: если деньги внезапно понадобятся, то с ИИС-III их можно будет снять полностью без прекращения договора.

Напомним, ИИС-I позволяет через год после открытия и пополнения ИИС подать документы на налоговый вычет и получить его.

По условиям ИИС-II освобождены от НДФЛ доходы от инвестиций за три года владения ИИС, кроме дохода по дивидендам.