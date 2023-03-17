ЕНП (единый налоговый платеж)

ФНС сделала сервис для уплаты налогов платежками-уведомлениями

С этого года в сервисе ФНС по составлению платежек на уплату налогов можно было формировать только платежки со статусом 01 на КБК ЕНП. Но теперь функционал расширили.

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ФНС сделала сервис для уплаты налогов платежками-уведомлениями
Иллюстрация: user18526052/freepik

В сервисе «Уплата налогов и пошлин» появилась возможность:

1

Сформировать платежку-02 могут как ИП, так и юрлица.

Компании могут сделать платежки на НДФЛ, страховые взносы, налоги по УСН и ЕСХН, имущественные налоги.

2

ФНС напоминает, что НК РФ дает возможность заплатить в 2023 году аванс «как раньше», не сдавая уведомление.

Сервис и автоматизированная система ФНС примут платеж, на его основе сформируют начисления и направят суммы в нужный бюджет.

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