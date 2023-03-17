ФНС сделала сервис для уплаты налогов платежками-уведомлениями

В сервисе «Уплата налогов и пошлин» появилась возможность:
- сделать платежку на фиксированные взносы;
- сделать платежку на авансовые платежи по налогам и взносам.
Сформировать платежку-02 могут как ИП, так и юрлица.
Компании могут сделать платежки на НДФЛ, страховые взносы, налоги по УСН и ЕСХН, имущественные налоги.
ФНС напоминает, что НК РФ дает возможность заплатить в 2023 году аванс «как раньше», не сдавая уведомление.
Сервис и автоматизированная система ФНС примут платеж, на его основе сформируют начисления и направят суммы в нужный бюджет.