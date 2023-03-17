Штрафы за персональные данные

Правила работы с личными данными станут жестче. Введут не только огромные штрафы, но и уголовку

Планируют ввести оборотные штрафы до 500 млн рублей для компаний, которые допустили повторные утечки данных. Продавцам и похитителям информации будет грозить уголовная ответственность.

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Правила работы с личными данными станут жестче. Введут не только огромные штрафы, но и уголовку
Иллюстрация: dcstudio/freepik

В Госдуму внесли два законопроекта Минцифры, которые усилят административную ответственность за утечки персональных данных, а также введут уголовное наказание за кражу и торговлю такой информацией. Об этом пишет «Коммерсант».

«Законопроект, предусматривающий административную ответственность за утечку, в частности, оборотные штрафы, уже готов в финальной версии», – заявил Максут Шадаев, глава Минцифры.

Если у компании утечки данные впервые, то она должна будет выплатить фиксированный штраф. Если инцидент повторится, то наложат оборотный штраф в размере 5-500 млн рублей.

При повторной утечке будут принимать во внимание смягчающие и отягчающие обстоятельства.

В апреле 2023 года Госдума будет рассматривать законопроект об уголовной ответственности за кражу и продажу персональных данных. Планируют внести изменения в статьи 272, 273 и 274 УК РФ.

Эти поправки коснутся физических лиц, которых за нарушения могут оштрафовать от 300 тыс. рублей до 2 млн рублей. Если будут отягчающие обстоятельства, то продавцам личных данных грозит до 10 лет лишения свободы.

«Уголовная ответственность вряд ли повлияет на торговцев в даркнете – теневые форумы обеспечивают анонимность всех участников», – сообщил Ашот Оганесян, основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

Также эксперт считает, что новые законы приведут к росту цен на услуги операторов связи и онлайн-сервисов, которые обрабатывают персональные данные.

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