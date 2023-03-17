Google Play снова удалил мобильные приложения подсанкционных банков

Магазин Google Play удалил приложения кредитных организаций «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Приморье», «Левобережный», «Зенит», СДМ-банка, УБРиР, «Ланта-банк» и Металлинвестбанка. Об этом сообщают «РИА Новости».
«Приложение банка удалено из Google Play в связи с введенными недружественными государствами санкциями. Заново скачать приложение можно в App Gallery, Ru Store, Nash Store. Уже установленное приложение продолжит работать», – сообщили в банке «Уралсиб».
В феврале 2023 года эти банки попали в санкционный список США.
В марте 2023 года часть банковских приложений удалили из App Store.