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Google Play снова удалил мобильные приложения подсанкционных банков

Приложения банков «Санкт-Петербург» и «Уралсиб» больше недоступны для скачивания

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Магазин Google Play удалил приложения кредитных организаций «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Приморье», «Левобережный», «Зенит», СДМ-банка, УБРиР, «Ланта-банк» и Металлинвестбанка. Об этом сообщают «РИА Новости».

«Приложение банка удалено из Google Play в связи с введенными недружественными государствами санкциями. Заново скачать приложение можно в App Gallery, Ru Store, Nash Store. Уже установленное приложение продолжит работать», – сообщили в банке «Уралсиб».

В феврале 2023 года эти банки попали в санкционный список США.

В марте 2023 года часть банковских приложений удалили из App Store.

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