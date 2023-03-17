АУСН

Теперь 10 банков открывают счета плательщикам автоУСН. Точка добавилась

К эксперименту присоединились АО КБ «Модульбанк», ПАО Сбербанк, Филиал Точка ПАО Банка «ФК Открытие», ПАО «Промсвязьбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Тинькофф Банк», ПАО Банк ВТБ, ПАО АКБ «АК БАРС» и ООО «БЛАНК БАНК».

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ООО «Банк Точка» стал десятым в списке уполномоченных банков, в которых плательщики автоУСН могут открывать счета, сообщается на сайте ФНС.

Открывать счет, если компания применяет АУСН в неуполномоченном банке, нельзя.

Ведь банки, участвующие в эксперименте:

  • позволяют своим клиентам направлять уведомления о применении режима автоУСН;
  • передают в налоговые органы данные операций по счетам налогоплательщиков, разметив их на относящиеся и не относящиеся к налоговой базе;
  • направляют в налоговые органы корректировки клиентов-налогоплательщиков, связанные с переразметкой операций;
  • исчисляют НДФЛ при получении от налоговых агентов (плательщиков автоУСН) сведений о выплате дохода своим сотрудникам, а также передают такие сведения в налоговые органы,
  • перечисляют налоги при предоставлении налогоплательщиком права на получение реквизитов для формирования платежных документов и уплате налогов в бюджет.

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