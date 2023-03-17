Теперь 10 банков открывают счета плательщикам автоУСН. Точка добавилась

ООО «Банк Точка» стал десятым в списке уполномоченных банков, в которых плательщики автоУСН могут открывать счета, сообщается на сайте ФНС.
Открывать счет, если компания применяет АУСН в неуполномоченном банке, нельзя.
Ведь банки, участвующие в эксперименте:
- позволяют своим клиентам направлять уведомления о применении режима автоУСН;
- передают в налоговые органы данные операций по счетам налогоплательщиков, разметив их на относящиеся и не относящиеся к налоговой базе;
- направляют в налоговые органы корректировки клиентов-налогоплательщиков, связанные с переразметкой операций;
- исчисляют НДФЛ при получении от налоговых агентов (плательщиков автоУСН) сведений о выплате дохода своим сотрудникам, а также передают такие сведения в налоговые органы,
- перечисляют налоги при предоставлении налогоплательщиком права на получение реквизитов для формирования платежных документов и уплате налогов в бюджет.