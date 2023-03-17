Проверки МСП

⚡ До 2030 года плановые проверки бизнеса будут только на объектах высокого риска

Это решение – часть реформы контрольно-надзорной деятельности, которую реализует правительство. Так чиновники хотят сохранить тренд на улучшение делового климата в РФ.

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⚡ До 2030 года плановые проверки бизнеса будут только на объектах высокого риска
Иллюстрация: mos.ru

Плановые проверки бизнеса в ближайшие восемь лет будут проводиться только на объектах высокого риска. Постановление от 10 марта 2023 года №372 опубликовано сегодня.

«По поручению президента правительство продолжает снижать административную нагрузку на хозяйствующие субъекты. В ближайшие восемь лет плановые проверки будут проводиться только в отношении тех контролируемых лиц, чьи объекты отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска», – сказал премьер.

В садах и школах, входящих в высокорисковую группу, вместо плановых проверок – только профилактические визиты. Если найдут нарушения, то вынесут предписание устранить.

В рамках реформы в России создан единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

Контролеры не имеют права проводить проверки, если заблаговременно не внесут эти мероприятия в реестр. Он синхронизирован с порталом госуслуг, поэтому через личные кабинеты предприниматели могут отслеживать информацию о предстоящих проверках, видеть принятые по итогам решения и при необходимости обжаловать их в досудебном порядке.

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