⚡ До 2030 года плановые проверки бизнеса будут только на объектах высокого риска

Плановые проверки бизнеса в ближайшие восемь лет будут проводиться только на объектах высокого риска. Постановление от 10 марта 2023 года №372 опубликовано сегодня.

«По поручению президента правительство продолжает снижать административную нагрузку на хозяйствующие субъекты. В ближайшие восемь лет плановые проверки будут проводиться только в отношении тех контролируемых лиц, чьи объекты отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска», – сказал премьер.

В садах и школах, входящих в высокорисковую группу, вместо плановых проверок – только профилактические визиты. Если найдут нарушения, то вынесут предписание устранить.

В рамках реформы в России создан единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

Контролеры не имеют права проводить проверки, если заблаговременно не внесут эти мероприятия в реестр. Он синхронизирован с порталом госуслуг, поэтому через личные кабинеты предприниматели могут отслеживать информацию о предстоящих проверках, видеть принятые по итогам решения и при необходимости обжаловать их в досудебном порядке.