Налоговая отчетность

Налоговую декларацию можно подать в МФЦ

Для заполнения декларации ФНС предлагает скачать специальную программу, которая проверит данные и не допустит ошибок.

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Наиболее востребованной услугой в МФЦ «Мои документы» стал прием деклараций по форме 3-НДФЛ. Об этом сообщается на сайте ФНС.

Чтобы получить услугу, в МФЦ нужно принести заполненную налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, иные требуемые документы, а также документ, удостоверяющий личность.

Если декларацию подает доверенное лицо, то нужна доверенность от нотариуса.

Чтобы заполнить налоговую декларацию без ошибок, можно воспользоваться компьютерной программой. Она автоматически проверит корректность данных. Скачать можно на сайте ФНС.

Подать декларацию физические лица должны не позднее 30 апреля.

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