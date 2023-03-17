НДФЛ

Автомобиль для семьи погибшего участника СВО не облагается НДФЛ

Если членам семей погибших военнослужащих Минобороны и Росгвардии безвозмездно передают легковые автомобили, такой доход не облагается НДФЛ.

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Основание для такого освобождения – пункт 46 статьи 217 НК РФ, считает ФНС.

Этот пункт гласит, что не облагаются НДФЛ такие доходы:

  • в связи с прекращением полностью или частично обязательства по уплате задолженности;
  • доходы в виде материальной выгоды;
  • иные доходы в денежной и натуральной форме,

полученные:

  • налогоплательщиками, пострадавшими от терактов на территории РФ, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств;
  • физлицами, являющимися членами их семей.

Такое разъяснение дано в письме от 14.03.2023 № БС-4-11/2838@.

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