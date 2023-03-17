Автомобиль для семьи погибшего участника СВО не облагается НДФЛ

Основание для такого освобождения – пункт 46 статьи 217 НК РФ, считает ФНС.
Этот пункт гласит, что не облагаются НДФЛ такие доходы:
- в связи с прекращением полностью или частично обязательства по уплате задолженности;
- доходы в виде материальной выгоды;
- иные доходы в денежной и натуральной форме,
полученные:
- налогоплательщиками, пострадавшими от терактов на территории РФ, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств;
- физлицами, являющимися членами их семей.
Такое разъяснение дано в письме от 14.03.2023 № БС-4-11/2838@.