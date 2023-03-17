Бухгалтеры

😱В Сообществе профессиональных бухгалтеров уже 600 человек. А вы с нами?

Крутейшее профессиональное объединение бухгалтеров растет, а мы нарадоваться не можем. Сколько всего можно сделать вместе!

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С каждым днем в Сообществе профессиональных бухгалтеров становится все больше человек. Похоже, бухгалтерам и правда нужно больше общения с коллегами и, конечно, с экспертами.

А еще тут можно узнавать первыми самые важные новости и участвовать в закрытых конференциях бесплатно. Одна такая только отшумела на этой неделе :)

С каждым новеньким в Сообществе мы радуемся: еще одним классным коллегой больше! Вместе столько всего можно сделать:

  • разобраться в законах;
  • обсудить инициативу и даже попробовать продвинуть мнение бухгалтеров властям;
  • да что там, правда горы свернуть!

Пока мы писали этот текст, вас стало уже не 600, а 603 человека. Вот так:

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Присоединяйтесь к Сообществу профессиональных бухгалтеров: заполнить заявку можно быстро и совершенно бесплатно.

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