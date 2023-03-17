😱В Сообществе профессиональных бухгалтеров уже 600 человек. А вы с нами?

С каждым днем в Сообществе профессиональных бухгалтеров становится все больше человек. Похоже, бухгалтерам и правда нужно больше общения с коллегами и, конечно, с экспертами.

А еще тут можно узнавать первыми самые важные новости и участвовать в закрытых конференциях бесплатно. Одна такая только отшумела на этой неделе :)

С каждым новеньким в Сообществе мы радуемся: еще одним классным коллегой больше! Вместе столько всего можно сделать:

разобраться в законах;

обсудить инициативу и даже попробовать продвинуть мнение бухгалтеров властям;

да что там, правда горы свернуть!

Пока мы писали этот текст, вас стало уже не 600, а 603 человека. Вот так:

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