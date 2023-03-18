Сервис ФНС в поле 107 платежки вместо периода ставит дату. Налоговики объяснили, почему так

В сервисе ФНС, в частности, можно заполнить платежку на фиксированные взносы.

В поле 107 там должно быть «ГД.00.2023», но сервис заполняет это поле так: «09.01.2024».

Возмущенные бухгалтеры задают вопрос ФНС – почему поле 107 заполнено неправильно. Ведь сами налоговики недавно объявили, что там должен быть период ГД.00.2023.

ФНС в совем Telegram-чате отвечает, что по приказу Минфина № 107н допустимо заполнение по двум вариантам – период с кодом (ГД.00.2023) или конкретная дата (09.01.2024).

Заполнение поля 107 в платежках-уведомлениях регламентировано пунктом 7.7 приложения № 2 к приказу Минфина № 107н.

Там сказано, что в поле 107 указывают значение показателя налогового периода, который имеет 10 знаков. Первые два знака могут быть такими: МС, КВ, ПЛ, ГД.

Вместе с тем если по годовому платежу предусматривается более одного срока уплаты и установлены конкретные даты уплаты налога для каждого срока, то в показателе налогового периода указываются эти даты.