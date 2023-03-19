Зарплату в РСВ по-прежнему будут сравнивать с МРОТ и среднеотраслевой

Контрольные соотношения доведены письмом ФНС от 10.03.2023 № БС-4-11/2773@.

Сравнивать будут МРОТ и начисления по строке 140 раздела 3 РСВ за минусом строки 160 (где начисления по договорам ГПХ).

Кроме того, даже если все начисления выше МРОТ, будет идти сравнение со средней зарплатой по отрасли в регионе.

Если будет несоответствие, затребуют пояснения. Если пояснений не будет или они не удовлетворят налоговиков, то будут проводить иные мероприятия налогового контроля для выявления возможного занижения базы для взносов.