РСВ

Зарплату в РСВ по-прежнему будут сравнивать с МРОТ и среднеотраслевой

Если сумма выплат какому-то сотруднику в РСВ меньше МРОТ, то возможно занижение базы для исчисления страховых взносов. Такая формула включена в контрольные соотношения для новой формы РСВ, которую надо сдавать с 1 квартала 2023 года.

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Контрольные соотношения доведены письмом ФНС от 10.03.2023 № БС-4-11/2773@.

Сравнивать будут МРОТ и начисления по строке 140 раздела 3 РСВ за минусом строки 160 (где начисления по договорам ГПХ).

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Кроме того, даже если все начисления выше МРОТ, будет идти сравнение со средней зарплатой по отрасли в регионе.

Если будет несоответствие, затребуют пояснения. Если пояснений не будет или они не удовлетворят налоговиков, то будут проводить иные мероприятия налогового контроля для выявления возможного занижения базы для взносов.

РСВ

Зарплату в РСВ по-прежнему будут сравнивать с МРОТ и среднеотраслевой

Если сумма выплат какому-то сотруднику в РСВ меньше МРОТ, то возможно занижение базы для исчисления страховых взносов. Такая формула включена в контрольные соотношения для новой формы РСВ, которую надо сдавать с 1 квартала 2023 года.

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