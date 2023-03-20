⚡ Через личный кабинет ИП теперь можно подать заявление на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов

Подать его можно двумя способами и только электронно: по ТКС или через личный кабинет.

Причем на практике способ был только один – по ТКС, потому что в личном кабинете такой функции не было. Теперь она есть.

Найти заявление можно в разделе «Жизненные ситуации» – «Распорядиться сальдо ЕНС».

В заявлении надо заполнить КБК, ОКТМО, срок уплаты, сумму.

Напомним, есть два способа уплаты взносов: