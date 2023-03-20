Нижегородский суд арестовал активы Volkswagen в России

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил ходатайство «ГАЗа» об аресте имущества немецкого концерна Volkswagen (VW) в России, сообщает РБК. Компания хочет взыскать убытки за расторжение соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде.



В частности, суд наложил арест на следующее имущество VW:

долю в 28,06% Volkswagen Aktiengesellschaft в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус»;

долю в 16,8% Skoda Auto A.S. в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус»;

долю в 55,14% Volkswagen Dinance Luxemburg S.A. в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус»;

11 объектов недвижимого имущества ООО «Фольксваген Груп Рус», а также арест на производственное оборудование и прочее движимое имущество компании;

долю ООО «Фольксваген Груп Рус» в уставном капитале ООО «Фольксваген КС», ООО «Скания страхование» и ООО «Скания финанс».

Суд запретил ФНС осуществлять любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала в ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «Скания страхование» и ООО «Скания финанс».