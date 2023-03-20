Санкции 2022

Нижегородский суд арестовал активы Volkswagen в России

14 марта «ГАЗ» подал иск о взыскании с компании 15,6 млрд руб. убытков за расторжение соглашения о контрактной сборке.

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Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил ходатайство «ГАЗа» об аресте имущества немецкого концерна Volkswagen (VW) в России, сообщает РБК. Компания хочет взыскать убытки за расторжение соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде.

В частности, суд наложил арест на следующее имущество VW:

  • долю в 28,06% Volkswagen Aktiengesellschaft в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус»;
  • долю в 16,8% Skoda Auto A.S. в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус»;
  • долю в 55,14% Volkswagen Dinance Luxemburg S.A. в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус»;
  • 11 объектов недвижимого имущества ООО «Фольксваген Груп Рус», а также арест на производственное оборудование и прочее движимое имущество компании;
  • долю ООО «Фольксваген Груп Рус» в уставном капитале ООО «Фольксваген КС», ООО «Скания страхование» и ООО «Скания финанс».

Суд запретил ФНС осуществлять любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала в ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «Скания страхование» и ООО «Скания финанс».

 

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