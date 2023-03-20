Валютные операции

Модульбанк рекомендует сменить валюту в ВЭД-контрактах

Санкционное давление нарастает. И хотя отказаться от старых процессов и принять решение о смене валюты непросто, это можно сделать бесплатно.

Версия для печати

Модульбанк не попал под санкции и продолжает работать по SWIFT и проводить платежи в долларах и евро. Но работать в данных валютах становится сложнее каждую неделю, и скоро они и вовсе могут стать недоступны, предупреждает банк.

Модульбанк помогает бесплатно сменить валюту в ВЭД-контрактах.

С 2022 года компания уже запустила девять новых валют и работает над подключением новых для более удобной работы с иностранными контрагентами.

Чтобы сменить валюту в контрактах с партнерами, нужно обратиться к поддержке валютного контроля в чате личного кабинета.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

223-ФЗ

Независимая гарантия при закупках у СМСП по закону № 223-ФЗ: новшества с 1 апреля 2023 года

С прошлого года действуют основные и дополнительные требования к обеспечительным гарантиям для конкурентных закупок у СМСП. С апреля к ним добавят еще одно: информация о гарантии должна быть в спецреестре.

Независимая гарантия при закупках у СМСП по закону № 223-ФЗ: новшества с 1 апреля 2023 года
Налоговые споры

Как оспорить решение налоговой

Если налоговая инспекция нашла нарушение и привлекает вас к ответственности, а вы с этим не согласны – можно и нужно бороться. Это не быстро, но в итоге можно отстоять свою правоту и отбиться от штрафов. Читайте пошаговую инструкцию по обжалованию решения налоговой.

Как оспорить решение налоговой
Субсидии для бизнеса

Гранты для сельского хозяйства. Перспективы для предпринимателей 

21 февраля 2023 года Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. Многие СМИ прокомментировали тезисы выступления Президента. В настоящей статье речь пойдет о том, какие возможности для получения господдержки открываются для предпринимателей в сфере сельского хозяйства.

Гранты для сельского хозяйства. Перспективы для предпринимателей 

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Премии

Особенности премирования генерального директора. Что нужно учесть

Основная особенность премирования генерального – это то, что соответствующее решение принимается органом управления фирмой, который и выступает как работодатель (совет директоров, единственный участник, акционер).

Особенности премирования генерального директора. Что нужно учесть
Читать еще