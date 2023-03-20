Модульбанк рекомендует сменить валюту в ВЭД-контрактах

Модульбанк не попал под санкции и продолжает работать по SWIFT и проводить платежи в долларах и евро. Но работать в данных валютах становится сложнее каждую неделю, и скоро они и вовсе могут стать недоступны, предупреждает банк.

Модульбанк помогает бесплатно сменить валюту в ВЭД-контрактах.

С 2022 года компания уже запустила девять новых валют и работает над подключением новых для более удобной работы с иностранными контрагентами.

Чтобы сменить валюту в контрактах с партнерами, нужно обратиться к поддержке валютного контроля в чате личного кабинета.