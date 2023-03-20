Интеллектуальные права

Московские предприятия могут бесплатно фиксировать интеллектуальные права в научно-технической сфере онлайн

Это поможет защищать инвестиции в технологические разработки, считают авторы нового сервиса.

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В Москве запустили сервис по закреплению интеллектуальных прав «Защити идеи и разработки».

Реестр фиксирует сведения о результате интеллектуальной деятельности, его правообладателях и жизненном цикле всех видов интеллектуальной собственности, сообщает портал мэра Москвы.

«Виртуальный навигатор сервиса упорядочит объекты интеллектуальной собственности, а сотрудники Московского инновационного кластера помогут сформировать экономически значимый портфель прав, тем самым повысив капитализацию компании. В будущем выявленные нематериальные активы бизнес сможет использовать для привлечения заемного финансирования и инвестиций», – поясняет руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Реестр выстроен по технологии блокчейн, что позволяет фиксировать сведения о результате интеллектуальной деятельности, его правообладателях и жизненном цикле всех видов интеллектуальной собственности.

Запись невозможно удалить или сфальсифицировать.

Это станет гарантом сохранности и неизменности данных, а в случае возникновения споров позволит изобретателям подтвердить свое авторство.

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