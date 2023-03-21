Ведение бизнеса

Распускают слухи, что «Клерк» стал частью «Актиона». Не верьте!

Что это, черные скрипты продаж или просто случайный бред? Нескольким бухгалтерам, которые интересовались нашими информационными продуктами, менеджеры «Актиона» распускают откровенную дичь.

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Что случилось? К издателю «Клерка» за прошлую неделю обратилось 3 ошарашенных менеджера нашего отдела продаж. Бухгалтеры в разговорах с ними спрашивали, действительно ли «Клерк» стал структурным подразделением «Актиона». Оказывается, менеджеры продаж «Актиона» пытались их убедить, что «Клерк» теперь часть их холдинга. И отговаривали бухгалтеров от наших продуктов: мол, зачем покупать подписку «Клерк.Премиум», когда можно просто по старинке выписывать бумажный «Главбух»?

Это вранье? Полное. «Клерк» никто не купил. Мы по-прежнему самостоятельный (и любимый вами, спасибо за это!) портал. Делаем свои инфопродукты: подписку с консультациями, курсы повышения квалификации, вебинары. И ни о каком объединении с конкурентами речи не идет.

Зачем так делают? Черные методики продаж, некомпетентность или подсознательное желание стать ближе к крутому «Клерку» – пока не знаем. Разбираемся.

Как у вас? Пожалуйста, расскажите в комментариях, говорил ли вам кто-то подобное про «Клерк». Вы нам очень поможете!

Может, пора в суд? «Актион» давно пристально следит за «Клерком». Даже несколько исков пытался подать. Вопрос: может, нам тоже пора подавать иски о недобросовестной конкуренции? Наши клиенты готовы нас поддержать и рассказать, кто именно им звонил из «Актиона» и что говорил.

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