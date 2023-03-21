Распускают слухи, что «Клерк» стал частью «Актиона». Не верьте!

Что случилось? К издателю «Клерка» за прошлую неделю обратилось 3 ошарашенных менеджера нашего отдела продаж. Бухгалтеры в разговорах с ними спрашивали, действительно ли «Клерк» стал структурным подразделением «Актиона». Оказывается, менеджеры продаж «Актиона» пытались их убедить, что «Клерк» теперь часть их холдинга. И отговаривали бухгалтеров от наших продуктов: мол, зачем покупать подписку «Клерк.Премиум», когда можно просто по старинке выписывать бумажный «Главбух»?

Это вранье? Полное. «Клерк» никто не купил. Мы по-прежнему самостоятельный (и любимый вами, спасибо за это!) портал. Делаем свои инфопродукты: подписку с консультациями, курсы повышения квалификации, вебинары. И ни о каком объединении с конкурентами речи не идет.

Зачем так делают? Черные методики продаж, некомпетентность или подсознательное желание стать ближе к крутому «Клерку» – пока не знаем. Разбираемся.

Как у вас? Пожалуйста, расскажите в комментариях, говорил ли вам кто-то подобное про «Клерк». Вы нам очень поможете!

Может, пора в суд? «Актион» давно пристально следит за «Клерком». Даже несколько исков пытался подать. Вопрос: может, нам тоже пора подавать иски о недобросовестной конкуренции? Наши клиенты готовы нас поддержать и рассказать, кто именно им звонил из «Актиона» и что говорил.