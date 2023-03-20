Бухгалтеры

Удостоверения профессиональных бухгалтеров ждут вас. Забирайте свое

Работодателям все чаще нужен универсальный бухгалтер, который умеет всё: и кадровый учет на себя возьмет, и управленку, если нужно, и зарплату... А когда к таким работодателям пытаешься устроиться на работу, приходится еще и доказывать, что ты в самом деле это умеешь, жалуются бухгалтеры.

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«Специально зашла на сайт работы нашего города. Ни в одной высокооплачиваемой вакансии главбуха не требуют аттестат проф. бухгалтеров. Но почему-то на собеседовании это один из вопросов. Есть у вас дополнительное образование? И самое интересное, когда ищут профессионала – обращаются к фирмам, которые проводят повышение главбухов, и спрашивают посоветовать кого-нибудь из имеющих аттестат».

Так описывают поиски работы бухгалтеры в Телеграм-чатах.

Вот еще что говорят:

«Опыт главбуха со знанием налогового консультанта – это сила 😀 И это позволило помимо получения более достойной заработной платы, получать дополнительные бонусы: новый работодатель готов оплачивать мое ежегодное повышение, готов дополнительно премировать при решении каких-то дополнительных задач».

Станьте крутым специалистом и заручитесь поддержкой профессионального сообщества – вступайте в Сообщество профессиональных бухгалтеров!

Сообщество профессиональных бухгалтеров – это профессиональное объединение под эгидой «Клерка», крупнейшего СМИ в России для бухгалтеров. Здесь можно делиться опытом, общаться с коллегами, получать доступ к закрытым бухгалтерским мероприятиям и находить работу мечты.

У каждого участника СПБ есть небольшое резюме – анкета, заполнять которую всего несколько минут. Это быстро, бесплатно и просто, попробуйте!

Вступить в Сообщество профессиональных бухгалтеров

После вступления идите по инструкции – и совсем скоро сможете получить вот такое удостоверение, которое смело покажете любому работодателю:

Присоединяйтесь к Сообществу профессиональных бухгалтеров – давайте вместе делать профессию круче.

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