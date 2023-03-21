СФР интересуется, почему в СЗВ-СТАЖ за 2022 год стало мало сотрудников

Инспекторы интересуются, почему количество застрахованных лиц в СЗВ-СТАЖ за 2022 год меньше, чем за 2021 год.

«Просим в срок до 31.03.2023 года уточнить причину уменьшения количества представленных сведений за 2022 год, либо представить недостающие (исправленные) индивидуальные сведения по форме СЗВ-СТАЖ», – говорится в письме.

Такое сообщение получают наши читатели. Обсуждение идет в канале «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтеры составляют простой и банальный ответ:

– Уменьшение численности застрахованных в СЗВ-СТАЖ за 2022 год по сравнению с 2021 связано с уменьшением числа работников в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

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