Пользователи интернета

Критически значимым компаниям усложнят общение с контрагентами, которые используют зарубежные IP-адреса

Банкам и операторам связи рекомендуют запретить при использовании корпоративной почты взаимодействие с иностранными IP-адресами.

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Федеральная служба технического экспортного контроля предложила критически значимым компаниям скорректировать работу своих почтовых систем для повышения их безопасности, пишет «Коммерсант».

Речь идет о банках, структурах ТЭК, операторах связи и других экономически важных отраслях.

Им рекомендуют отключить удаленный доступ к критичным узлам и сетям, запретить open relay (серверы, позволяющие бесконтрольно пропускать через себя почту), а также взаимодействие через электронную почту с иностранными IP-адресами (уникальный адрес, идентифицирующий одно или несколько устройств в интернете или локальной сети).

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