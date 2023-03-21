Критически значимым компаниям усложнят общение с контрагентами, которые используют зарубежные IP-адреса

Федеральная служба технического экспортного контроля предложила критически значимым компаниям скорректировать работу своих почтовых систем для повышения их безопасности, пишет «Коммерсант».

Речь идет о банках, структурах ТЭК, операторах связи и других экономически важных отраслях.

Им рекомендуют отключить удаленный доступ к критичным узлам и сетям, запретить open relay (серверы, позволяющие бесконтрольно пропускать через себя почту), а также взаимодействие через электронную почту с иностранными IP-адресами (уникальный адрес, идентифицирующий одно или несколько устройств в интернете или локальной сети).