Wildberries запустит в продажу электронику и технику собственной торговой марки

Онлайн-ретейлер Wildberries запускает продажу электроники и бытовой техники под собственного торговой маркой, узнал ТАСС.

«В ближайшее время на Wildberries станут доступны около 100 новых наименований различной бытовой техники и электроники – холодильники, стиральные машины, пылесосы, блендеры, миксеры, телевизоры и многое другое под собственной торговой маркой. Тестовые поставки и продажи электроники уже начались, спрос на них превзошел ожидания», – отмечается в сообщении компании.

Компания также планирует выпускать носимые гаджеты под собственными торговыми марками: планшеты, ноутбуки и смартфоны. Стоимость такой продукции будет в среднем ценовом сегменте.

Заказы на сборку продукции уже разместили на высокотехнологичных производствах КНР, России и Белоруссии.