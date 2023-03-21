Ценные бумаги

Брокеры теперь предупредят клиентов о рисках блокировки бумаг дружественных стран

Сообщение направят либо перед каждой сделкой, либо предупредят однократно и попросят дать согласие на принятие рисков.

Версия для печати

С 1 апреля меняются правила покупки неквалифицированными инвесторами ценных бумаг компаний из дружественных стран, сообщил ЦБ.

Если они учитываются в недружественном депозитарии, то брокер сможет исполнить поручение клиента только в случае, если уведомит его о возможной блокировке таких бумаг.

«Брокер может либо перед каждой сделкой направлять сообщение клиенту с помощью push-уведомлений, либо однократно проинформировать его о правилах покупки и получить согласие на принятие риска», – уточнили в ЦБ.

Также ЦБ сообщил, что с 21 марта на торги «СПБ Биржи» приостанавливается допуск новых иностранных ценных бумаг, разрешенных для неквалифицированных инвесторов, если они учитываются в недружественном депозитарии.

⚡ Донбасс будет свободной экономической зоной

Компании получат субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам (до 100% ставки рефинансирования ЦБ) и особые налоговые условия. Кроме того, будет действовать свободная таможенная зона – иностранное оборудование, ввозимое на территорию СЭЗ для реализации инвестпроекта, освобождается от уплаты ввозных таможенных пошлин.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Роуминг ЭДО

Роуминг в ЭДО: сложно или возможно 

Не будем держать интригу: если контрагенты работают с одним оператором ЭДО, то в настройке взаимосвязи для обмена электронными документами нет ничего сложного. В системе электронного документооборота один контрагент направляет приглашение другому, а тот – принимает, и после этого можно начинать работать. 

Роуминг в ЭДО: сложно или возможно 
Маркетплейсы

Обзор изменений на Wildberries. Что нужно знать владельцам пунктов выдачи заказов

Условия сотрудничества владельцев ПВЗ с Wildberries постоянно меняются. Вводятся новые меры поощрения, ужесточается система штрафов, усиливается контроль качества обслуживания, меняются требования к обработке заказов. Чтобы зарабатывать и не разориться на штрафах собственнику приходится оперативно реагировать на все изменения маркетплейса. 

Обзор изменений на Wildberries. Что нужно знать владельцам пунктов выдачи заказов

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Законопроекты

Новые правила рекламы в интернете и на телевидении

ФАС предлагает изменить закон о рекламе, подкорректировав положения, связанные с отправкой push-уведомлений, а также утвердив длительность ролика алкогольной продукции. Кроме того, служба унифицировала список действий, не относящихся к рекламе.

Новые правила рекламы в интернете и на телевидении
Читать еще