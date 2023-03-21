Брокеры теперь предупредят клиентов о рисках блокировки бумаг дружественных стран

С 1 апреля меняются правила покупки неквалифицированными инвесторами ценных бумаг компаний из дружественных стран, сообщил ЦБ.

Если они учитываются в недружественном депозитарии, то брокер сможет исполнить поручение клиента только в случае, если уведомит его о возможной блокировке таких бумаг.

«Брокер может либо перед каждой сделкой направлять сообщение клиенту с помощью push-уведомлений, либо однократно проинформировать его о правилах покупки и получить согласие на принятие риска», – уточнили в ЦБ.

Также ЦБ сообщил, что с 21 марта на торги «СПБ Биржи» приостанавливается допуск новых иностранных ценных бумаг, разрешенных для неквалифицированных инвесторов, если они учитываются в недружественном депозитарии.