🙉 Налоговики сверяют выручку из несданной декларации по УСН за 2022 год с приходом по ККТ за 2021 год

Такой историей поделилась участница нашего форума.

Требование оформлено в рамках камералки декларации за 2022 год, но требуют налоговики пояснить информацию за 2021 год.

Кстати, в личном кабинете по декларации за 2021 год значится, что ее проверка успешно завершена и нарушений не выявлено.

Теперь ИФНС указывает, что выручка за 2021 год занижена.

При этом все поступления у компании – по безналу, а по ККТ пробивают только чеки на безнал для физлиц.

То есть, по сути, приход по ККТ частично дублирует приход на расчетный счет.

Коллеги советуют бухгалтеру ответить, что декларация за 2022 год еще не сдана и камеральная проверка не может проводиться.

Впрочем, мнения участников обсуждения разделились.

Одни считают, в требовании опечатка и камералят именно 2022 год, за который кто-то сдал декларацию, а бухгалтер не в курсе.

Другие уверены, что это хитрый ход налоговиков и проверяют именно 2021 год, все сроки проверки по которому вышли.