Ценные бумаги

Мосбиржа запретит кросс-сделки на анонимных торгах

Адресные режимы торгов запрет на заключение кросс-сделок не коснется.

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Профучастникам и их клиентам с 1 апреля Мосбиржа запретит заключать кросс-сделки в анонимных режимах торгов на фондовом, валютном и срочном рынках, сообщает Frank Media.

Кросс-сделка – транзакция, в которой одно и то же лицо выступает и покупателем, и продавцом ценных бумаг и других инструментов.

Фактически при такой сделке переход прав собственности не происходит, что в условиях анонимной торговли с центральным контрагентом позволяет манипуляторам искажать оценку справедливой цены другими участниками.

В случае значительного влияния на стоимость акций такие сделки и заявки классифицируются в России как манипулирование рынком.

Вместе с прекращением таких сделок Мосбиржа предложит участникам торгов возможность выбрать алгоритм обработки заявок, поданных в безадресных режимах торгов в интересах одного и того же выгодоприобретателя.

При этом запрет на кросс-сделки не затронет адресные режимы торгов.

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