🔥 До 2025 года могут ввести мораторий на ЕНС

В частности, предлагают рассмотреть вопрос о введении до 1 января 2025 года моратория на применение института ЕНС или исключить погашение других налогов за счет НДФЛ.

Об этом рассказал председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов в интервью «Парламентской газете».

«Минфин соглашается с нашим предложением о том, чтобы НДФЛ был исключен из числа налогов, участвующих во взаимных зачетах при определении задолженности налогоплательщиков перед бюджетной системой», – сказал сенатор.

Он также рассказал, что в эксперименте по ЕНП в 2022 году участвовали 762 налогоплательщика (0,01% от общего количества компаний и ИП).

Но в ходе этого эксперимента были апробирован ЕНС только со стороны налогоплательщиков, а проблемы со стороны региональных и местных бюджетов, которые проявились в этом году, выявлены не были.

Теперь выявленные проблемы хотят исправить.