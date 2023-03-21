ЭДО

Дистанционные сотрудники при приеме на работу могут согласиться на кадровый ЭДО с помощью электронной подписи

Для согласия на кадровый ЭДО в такой форме нужно особое условие по стажу, напоминает Роструд.

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Роструду задали вопрос: как правильно получить согласие на КЭДО от принимаемого на работу сотрудника, если он дистанционный? Нужна ли электронная подпись?

Такой работник может действительно дать согласие на участие в кадровом ЭДО с помощью электронной подписи – но если у него по состоянию на 31 декабря 2021 года имеется трудовой стаж.

Если стажа нет, объясняет Роструд, согласие на работу с помощью кадрового ЭДО не требуется (ч. 7 ст. 22.2 ТК РФ).

Все важные вопросы по организации кадрового ЭДО разбираем с экспертом на вебинаре «Электронные кадровые документы в 1С».

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