Дистанционные сотрудники при приеме на работу могут согласиться на кадровый ЭДО с помощью электронной подписи

Роструду задали вопрос: как правильно получить согласие на КЭДО от принимаемого на работу сотрудника, если он дистанционный? Нужна ли электронная подпись?

Такой работник может действительно дать согласие на участие в кадровом ЭДО с помощью электронной подписи – но если у него по состоянию на 31 декабря 2021 года имеется трудовой стаж.

Если стажа нет, объясняет Роструд, согласие на работу с помощью кадрового ЭДО не требуется (ч. 7 ст. 22.2 ТК РФ).

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