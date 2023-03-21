👉Важный вебинар про кадровый ЭДО: настройте все в 1С, чтобы работать без штрафов

Перейти на кадровый ЭДО все еще остается правом, а не обязанностью организации, но чиновники все чаще говорят о том, чтобы сделать переход принудительным для всех. Когда это все-таки случится, лучше быть во всеоружии.

Да и без угроз: кадровый ЭДО – это удобно. Особенно если в вашей компании работает немало сотрудников.

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28 марта в 11:00 мск эксперт объяснит, как вести электронный кадровый оборот в программе 1С с помощью сервиса 1С:Кабинет сотрудника. Подробно обсудим обмен, подписание, контроль, хранение и регистрация всех документов в электронном виде.

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