🔥Вакансии вечера на «Клерке»: ищут главбуха, зама главбуха и бухгалтера-эксперта в Москву и Краснодар

Итак, вот кого ищут в Москву в разделе «Вакансии» на «Клерке»:

Интересно, что и там, и там зарплату предлагают от 100 тысяч рублей. Требования довольно стандартные – сдавать отчетность, знать 1С, спасать компанию при налоговых проверках (и не только налоговых). Для главбуха хотят, конечно, профильную «вышку» и хорошие навыки работы с банками.

В Краснодар ищут бухгалтера-эксперта. Экспертность – видимо, в знании своей работы на отлично, но лучше уточнить.

Открывайте, откликайтесь – может, ждут именно вас?

И кстати, быть видными работодателям можно прямо на «Клерке», без всяких прочих сайтов. Просто заполняете анкету участника Сообщества профессиональных бухгалтеров – и у вас есть резюме на самом просматриваемом бухгалтерском сайте в России. Любой работодатель сможет вас увидеть и узнать все о ваших профессиональных навыках.

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