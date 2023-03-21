От ЕФС-1 зависит, как будут ставить на учет ИП. Сдавайте эту форму правильно

Это правило будет работать по приказу Минтруда от 07.12.2022 № 768н.

Суть такая: ИП-работодателей будут ставить на учет в течение трех дней после сдачи ими формы ЕФС-1 о приеме на работу первого сотрудника.

Так что следить за заполнением и сдачей этой формы надо внимательно.

На «Клерке» 4 апреля пройдет мастер-класс о том, как заполнять и сдавать ЕФС-1: что при этом учесть и зачем это нужно.

Отчитаетесь без штрафов и сможете легко исправлять ошибки, если вдруг найдете такие.