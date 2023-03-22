НК РФ

Из НК хотят убрать лишнюю запятую, которая там находится не к месту уже 22 года

В п. 1 ст. 207 НК РФ выявили пунктуационную ошибку. Там есть запятая, которой там быть не должно по правилам русского языка.

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Эту ошибку хотят исправить депутаты от «СР». В Госдуму внесли законопроект, в том числе, с поправками в статье 207 НК РФ.

Смотрите в нашей таблице, как сейчас сформулирован п. 1 ст. 207 НК РФ и как его хотят исправить.

Как сейчас

Как будет по законопроекту

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе – налогоплательщики) признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе – налогоплательщики) признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.

Лишняя запятая нарушает грамматическую стройность предложения, поэтому ее надо убрать, говорится в пояснительной записке.

Эта запятая находится там уже 22 года, с 1 января 2001 года – с даты, когда вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2000 г. № 166-ФЗ.

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