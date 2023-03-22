885 компаний подают на Google в суд

885 компании подали заявления о включении их требований в иск о банкротстве ООО «Гугл» (российское юрлицо Google). Об этом пишут «Ведомости».

Заявления подали «Российская газета», АО «Росбизнесконсалтинг», АО «Коммерсантъ», IТ-компании ООО «1С-Битрикс», ООО «Нетология» и другие компании.

Почти все иски связаны с тем, что «Гугл» не оказал услуги по размещению рекламы.

Сумма требований кредиторов третьей очереди составляет 105 млн рублей. Больше всего российский Google задолжал ООО «Шкулев медиа» (требования на 31,2 млн рублей) и АО «ВТБ лизинг» (требования на 24,3 млн рублей).

Также Google еще не выплатил оборотный штраф от Роскомнадзора в размере 19,6 млрд рублей. В 2021 году компания отказалась удалять запрещенную информацию.

В мае 2022 года судебные приставы арестовали 500 млн рублей на счетах ООО «Гугл» по иску ВГТРК.

В июне 2022 года компания подала заявление о банкротстве.